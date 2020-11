Maradona, quanto ha guadagnato in carriera: a Napoli percentuale sugli incassi. Eredità e patrimonio, scontro annunciato fra i figli

26 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona, quanto ha guadagnato in carriera. Il Pibe de Oro, morto a 60 anni il 25 novembre 2020, è arrivato in Italia nell’estate del 1984 quando il Napoli lo prese dal Barcellona per la cifra di 13,5 miliardi di lire. Maradona - secondo quanto riferisce il sito specializzato money.it - firmò un contratto da 1,5 miliardi di lire a stagione oltre ai premi e al 25% degli incassi.

Più i soldi degli sponsor che nel 1987 La Repubblica stimava per lui guadagni annui pari a 4,5 miliardi di lire., A causa della mancata dichiarazione di quanto incassato grazie ai suoi diritti di immagine il campione è finito nel mirino del fisco italiano.

Nel 2009 si era stimato che il debito di Maradona verso il fisco fosse di 37 milioni di euro, di cui 24 milioni di interessi, frutto di una evasione risalente al periodo compreso tra il 1984 e il 1991. Negli anni è quindi andata avanti una sorta di guerra tra pignoramenti e divieti di mettere piede in Italia.

Maradona, legale chiede inchiesta: "Senza cure per 12 ore, ambulanza in ritardo idiozia criminale"

Quando è diventato allenatore dell’Argentina tra il 2008 e il 2010 per il ruolo di ct ha percepito uno stipendio pari a 72.000 euro netti al mese, il doppio del suo predecessore Alfio Basile.

Nel 2011 è volato negli Emirati Arabi per allenare il Dubai Al Wasl, con uno stipendio stimato in 4,5 milioni di dollari a stagione, compreso un jet privato (un anno).

In occasione dei Mondiali in Russia del 2018, in qualità di testimonial della propria nazionale ha incassato 11.500 euro dalla Fifa per ogni partita disputata dall’Argentina, incontri dove le telecamere non mancavano mai di inquadrarlo.

Tra lauti incassi ma anche tanti soldi sperperati, al maggio 2020 per il sito celebritynetworth Diego Armando Maradona era stato accreditato di un patrimonio netto di 100.000 dollari.

Sull’eredità di Diego Armando Maradona si preannuncia uno scontro. El Pibe aveva 5 figli: due figlie dalla prima moglie Claudia Villafañe, gli altri avuti da altre relazioni e riconosciuti molto dopo la nascita.

