Bonus di Natale, il governo studia l'extra cashback. Rimborsi fino a 150 euro

23 novembre 2020 a

Un bonus di Natale? Sembra proprio che il governo stia lavorando ad un piano extra cashback per cercare di attutire l'impatto che il Covid 19 avrà sugli acquisti delle feste. Stando alle indiscrezioni, l'idea sarebbe quella di un rimborso del 10 per cento, fino ad un massimo di 150 euro, ai cittadini che effettuano acquisti natalizi con pagamenti elettronici. Le transazioni dovrebbero essere almeno dieci per un costo totale di 1.500 euro. Naturalmente non sono validi gli acquisti in rete, ma soltanto quelli fisici negli esercizi commerciali. Le spese dovranno essere effettuate a dicembre con carte di credito e app come Satispay e altre dello stesso genere. Per ora si tratta di indiscrezioni che però trovano autorevoli conferme tra i membri dell'esecutivo.

