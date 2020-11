Black friday, Playstation 4 e iPhone in testa agli acquisti on line. Ma torna di moda il vintage con giradischi e lettori cd

20 novembre 2020 a

Playstation 4 e iPhone in cima alle classifiche, ma anche giradischi e soundbar. A pochi giorni dall’inizio della settimana regina incontrastata dello shopping online, dove Black Friday e Cyber Monday come ogni anno terranno gli italiani incollati a smartphone e pc, Subito, piattaforma online per vendere e comprare con oltre 13 milioni di utenti, fa il punto sulle tendenze di acquisto degli italiani, che hanno iniziato a muoversi in anticipo anche sulla piattaforma, facendo registrare una crescita a doppia cifra sul mese precedente nella categoria elettronica sia in termini di visite (+14%) che di annunci pubblicati (+11%).

Al primo posto troviamo quindi PlayStation 4 (+41% mese su mese), a conferma del trend che vede l’ingresso di nuovi modelli sul mercato spingere quelli precedenti, che vengono ricercati nella speranza di trovare un buon affare. Un’evidenza che trova sostanza se si guarda anche alle posizioni successive, con iPhone (+10%) e ben tre modelli specifici a tenere banco nelle prime cinque posizioni, tra cui iPhone 11 (+37%), iPhone X (+26%) e iPhone 11 Pro (+56%). Entrando nel dettaglio dei prodotti più ricercati per sottocategoria, Subito mostra molte conferme di quanto già evidenziato nella top 10 elettronica. In telefonia la fa da padrone Apple infatti con i suoi modelli di iPhone, che occupa ben 8 posizioni su 10, lasciando spazio solo ai brand Samsung (5°) e, forse a sorpresa, Xiaomi (10°). Il tempo vissuto in casa sembra aver fatto ritrovare l’interesse per il vintage, con il ritorno dei giradischi (+21%), dello stereo (+8%) e del lettore cd (+22%).

