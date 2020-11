Bonus da 500 euro per computer e rete internet, scarica il modulo per l'autocertificazione

16 novembre 2020 a

Nei giorni scorsi, esattamente il 9 novembre, è partito il bonus per pc, tablet e collegamento internet. Vale cinquecento euro per i cittadini con Isee inferiore a 20mila euro. Il decreto era stato pubblicato il primo ottobre sulla Gazzetta Ufficiale e il giorno seguente le istruzioni operative. La società che gestisce la misura, Infratel, ha elencato sul sito bandaultralarga.italia.it le offerte degli operatori. Per ora l'utente è obbligato ad acquistare entrambi i prodotti: il computer (o tablet) e la connessione. Nella seconda fase della misura il bonus riguarderà chi ha meno di 50mila euro Isee, sarà di 200 euro e solo relativo alla connessione. Una misura simile, ma da 300 a 2.500 euro, è prevista anche per le imprese.

E' stato pubblicato un modulo di autocertificazione da presentare agli operatori. Clicca qui (o sopra) per scaricare il modulo.

Bonus da 500 euro per pc, tablet e internet, ma con tetto Isee. Come richiedere il voucher

