Manovra, scarica la bozza del Mef. Tutti i bonus 2021 e gli interventi su famiglia, lavoro, azienda, sanità e fisco

Clicca qui per scaricare la prima bozza della manovra 2021.

Ecco la prima bozza del Disegno di legge sul bilancio 2021. Ovviamente si tratta di un articolato molto complesso. Un fascicolo di quasi duecento pagine (a cui si sommano gli allegati), che descrive quella che secondo il ministero dell'Economia dovrebbe essere la manovra 2021. Sono 243 articoli suddivisi in 21 capitoli che abbracciano naturalmente tutti i settori: dagli aiuti al mondo economico alla sanità, dal lavoro alla famiglia, dal fisco al recovery fund e ovviamente ai bonus.

Come scritto è la prima stesura che ora dovrà fare tutti i passaggi previsti, non solo all'interno dello stesso governo, ma anche con i sindacati, già convocati dal premier Giuseppe Conte per la giornata di lunedì 16 novembre. Clicca qui per scaricare la prima bozza della manovra 2021.

