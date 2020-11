Banca Mps, duro Sileoni (Fabi): "Unicredit vuole far pagare allo Stato i costi dell'aggregazione. Macelleria sociale con migliaia di esuberi"

13 novembre 2020 a

a

a

Banca Mps, il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, attacca frontalmente Unicredit e il governo su una eventuale fusione tra le due banche. In una intervista al Sole24Ore accusa senza mezzi termini: "Unicredit vuole farsi pagare dallo Stato tutti i costi di una eventuale aggregazione che produrrebbe migliaia di esuberi". Secondo Sileoni "se il governo lo permette sarà complice di una macelleria sociale che contrasteremo. Siamo a fianco del presidente della Toscana, Eugenio Giani, che la pensa esattamente come noi". Nei giorni scorsi sia il governo che Unicredit avevano smentito la trattativa di una possibile fusione tra i due istituti bancari, ma le indiscrezioni continuano ad andare in quella direzione.

