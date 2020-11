E' morto l'industriale Andrea Merloni, aveva 53 anni. Fu a capo di Indesit dal 2010 al 2013

09 novembre 2020 a

a

a

E' morto l'industriale Andrea Merloni. Aveva 53 anni. Insieme al fratello gemello Aristide, era il figlio più giovane di Vittorio Merloni. E' morto nella sua abitazione di Milano e la notizia si è diffusa nella serata del 9 novembre, confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Dal 2010 al 2013 Andrea Merloni aveva guidato Indesit Company (dove ha lavorato per 19 anni), designato dal padre per cercare di rilanciare il gruppo di Fabriano. Dopo la vendita, nel 2014, si era ritirato a vita privata ed aveva lasciato anche tutte le cariche ricoperte nell'associazione marchigiana degli industriali.

