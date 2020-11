Rivoluzione Apple, arrivano i portatili MacBook con il nuovo cuore. Evento il 10 novembre, ecco cosa cambia

Marianna Castelli 04 novembre 2020 a

Un evento Apple è stato convocato per la giornata di martedì 10 novembre. Come accade da quando il mondo è travolto dalla pandemia Covid, la presentazione dei nuovi prodotti avverrà in diretta sul web. Secondo le indiscrezioni sarà annunciato l'aggiornamento delle linee computer, destinate all'inserimento dei nuovi processori Arm, creati dalla stessa azienda, operazione che stando ai rumors mondiali dovrebbe iniziare dai portatili. Sempre secondo le voci il 10 novembre Tim Cook presenterà tre nuovi modelli: due MacBook Pro (13'' e 16'') e un MacBook Air (13''). Sembra che non ci saranno variazioni dal punto di vista estetico, Apple si sarebbe concentrata esclusivamente sulla sostanza: il nuovo cuore. In ballo ci sarebbe anche un nuovo portatile con schermo da 14 pollici, ma è probabile per lui il sipario si alzerà soltanto nel 2021, così come accadrà per le macchine fisse. L'innovativo processore (stessa tecnologia Iphone 12) garantisce maggiore efficienza, prestazioni altamente performanti, batteria più duratura. Non è escluso che l'evento del 12 sarà anche l'occasione per la presentazione di novità in relazione al software.

