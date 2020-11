Gruppo Banco Desio, nel trimestre l'utile tiene nonostante la pandemia Covid. Tutti i dati

03 novembre 2020 a

Trimestrale importante per Banco Desio. Al 30 settembre l'istituto bancario consegue un utile netto consolidato pari a 26,5 milioni (-21% a/a) e un Roe annualizzato al 3,8% a conferma della resilienza del gruppo, nonostante un costo del credito per 43,1 milioni di euro (+13,3%) che include nei modelli di rischio le proiezioni macroeconomiche condizionate dall'epidemia di Covid-19. Il risultato della gestione operativa è in crescita (+0,8%) con gap sui proventi (-2,1%) più che compensato dall'azione sugli oneri (-3,3%).

I risultati del periodo, ovviamente, sono influenzati dalla crisi sanitaria determinata dalla diffusione, a partire dalla fine del mese di febbraio, del Covid 19 i cui effetti sull'economia in generale e sui risultati dell'attività e sulla performance finanziaria complessiva del Gruppo Banco Desio rimangono incerti in relazione alle possibili evoluzioni degli scenari futuri. La liquidità è ampiamente sotto controllo con l'indicatore Lcr al 214,9% (ex 179,8% al 31.12.2019). I livelli di coverage sui crediti deteriorati e sui crediti in bonis sono in aumento.

Le sofferenze al 62,1% e al lordo delle cancellazioni sono al 63,7% (ex 61,5% e 63,1% al 31.12.2019). I crediti deteriorati al 48,5% (ex 45,5%) e al lordo delle cancellazioni al 49,7% (ex 46,7%). I crediti in bonis allo 0,57% (ex 0,49%). Gli impieghi verso clientela ordinaria ammontano a 10,1 miliardi di euro (+5,9%) e sono in decisa crescita nel terzo trimestre per effetto delle nuove erogazioni alle imprese. La raccolta diretta è in aumento, a conferma della forte relazione con la clientela, pari a 11,5 miliardi (+2,9%) e la raccolta indiretta pari a 16 miliardi (+2,6% di cui clientela ordinaria +0,5% nonostante l'effetto mercato negativo).

