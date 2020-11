Covid, il governo lavora a un nuovo Dpcm Ristori. In arrivo altri aiuti per le aziende in difficoltà

03 novembre 2020 a

Il governo non sta mettendo a punto soltanto il nuovo Dpcm sulle restrizioni per cercare di contenere la diffusione del Covid. Sta lavorando anche per varare altre azioni a sostegno dell'economia. E' stato il viceministro del Mef, Antonio Misiani, a ufficializzarlo nel corso della trasmissione televisiva Agorà, su Rai 3. “Stiamo lavorando a un nuovo Decreto Ristori - ha detto - Cercheremo di aprire un confronto anche con le forze d’opposizione, in maniera preventiva e anche nel percorso di discussione parlamentare”. Anche il premier Giuseppe Conte nella giornata di lunedì, durante gli interventi alla Camera e al Senato, aveva annunciato il varo di nuove misure a sostegno dei settori maggiormente colpiti dal punto di vista economico.

