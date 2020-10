Banca Mps, il ministro Gualtieri svela: "Partner forte per guardare al futuro". Ma sulla strada della fusione resta misterioso

31 ottobre 2020 a

Banca Mps, quale è il futuro? Che cosa sta accadendo e cosa accadrà? Il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'argomento durante la festa organizzata dal Foglio. "Stiamo lavorando e abbiamo lavorato per sostenere e rafforzare questa banca al momento in difficoltà - ha detto il ministro - Abbiamo definito un percorso di rilancio che passerà anche per una operazione di fusione con un partner sufficientemente forte da consentirle un futuro". Ma sui particolari Gualtieri non è voluto entrare, spiegando che l'ipotesi fusione "è un processo che può prendere diverse forme e noi seguiamo l'evoluzione degli sviluppi tenendo fermo l'obiettivo strategico di rilanciare il Monte dei Paschi di Siena, di dare a questa banca un futuro e la possibilità di poter camminare sulle proprie gambe".

