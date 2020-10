Covid, De Luca scatenato sulla bimba che vuole andare a scuola: "Figlia di Ogm, cresciuta con il latte al plutonio"

30 ottobre 2020 a

a

a

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ormai è scatenato. Non si ferma nemmeno davanti ai bambini e le sue ultime frasi provcano una vera e propria bufera social. Il presidente della regione nella diretta Facebook: "Non ho incontrato nemmeno una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato la sua disponibilità a portare comunque i figli a scuola. Mi è capitato di ascoltare un'intervista a una mamma, con una bella mascherina di tendenza, alla quale veniva chiesto della chiusura delle scuole e lei rispondeva: la mia bambina è venuta da me piangendo e dicendo: mamma, voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo che sia l’unica bambina d'Italia che vuole andare a scuola. Questa povera figlia evidentemente è un Ogm, cresciuta dalla mamma col latte al plutonio. E' l'unica al mondo, trovata da questo intervistatore...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.