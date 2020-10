Covid, decreto Ristori: soldi ai lavoratori stagionali, cassa integrazione, reddito di emergenza e trenta milioni per i tamponi rapidi

27 ottobre 2020 a

a

a

Il decreto Ristori non prevede soltanto aiuti alle attività commerciali (leggi qui), ma anche ai lavoratori. Una indennità di mille euro sarà corrisposta agli stagionali del turismo (contratto somministrazione o a tempo determinato) e degli altri settori (spettacolo, turismo, venditori porta a porta e prestatori d'opera). A novembre una mensilità di reddito di emergenza (Rem) per le famiglie che beneficiano del contributo grazie al Decreto Agosto e per le famiglie che a settembre hanno avuto un reddito familiare inferiore al Rem, da 400 a 800 euro. (Nella foto il ministro Patuanelli).

Cassa integrazione I datori di lavoro possono presentare domanda per ulteriori sei settimane. Dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019. Il contributo sarà del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%. Salirà al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Con una riduzione superiore al 20%, non vi sarà il contributo addizionale.

Sanità Il governo ha stanziato trenta milioni di euro per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e pediatri. E' stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre verranno somministrati 2 milioni di tamponi antigenici rapidi (il cui costo medio è di 15 euro per ciascun tampone). I risultati aranno inviati elettronicamente all'assistito grazie alla tessera sanitaria. (2 - fine). Clicca qui per la prima parte del servizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.