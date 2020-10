Carburanti, a Veronafiere chiusa la 15ma edizione di Oil&nonOil: grande partecipazione, ottimi convegni

23 ottobre 2020 a

A Veronafiere è terminata la 15ma edizione del salone Oil&nonOil – Energie, Carburanti & Servizi per la Mobilità. Si tratta della principale fiera del settore che, nonostante il Covid, ha riunito con un sistema integrato in videoconferenza e in presenza i rappresentanti di aziende, istituzioni e associazioni di settore. Organizzato da Veronafiere e Mirumir, l'evento ha coinvolto oltre 60 aziende espositrici nel padiglione 4 del polo fieristico. Imprese che sono rappresentative dei vari settori merceologici delle stazioni di servizio. La fiera ha adottato il protocollo di sicurezza “Safebusiness”, validato da istituzioni, autorità sanitarie e dall’Associazione esposizioni e fiere italiane (Aefi) e comprendente misure di distanziamento, sanificazione e presidio medico.

Ampia la partecipazione e l’offerta convegnistica con ben undici eventi che sono stati organizzati in streaming e hanno permesso un approfondimento e uno scambio di vedute tra istituzioni, aziende, associazioni di settore ed esperti sui temi più importanti legati alla filiera dei carburanti. La tre giorni ha toccato alcune delle criticità presenti nel settore: dalla razionalizzazione degli impianti alle frodi.

Il salone ha affrontato anche il tema del Green New Deal europeo, con gli operatori del settore che hanno ricordato come la filiera sia pronta per la transizione energetica, ma all’insegna di un principio fondamentale: quello della neutralità tecnologica. Il tema dei carburanti alternativi a quelli tradizionali è stato ampiamente trattato durante il salone con tre convegni incentrati su Gnl, biometano per i trasporti e idrogeno. L’Italia è infatti il primo paese in Europa per la distribuzione del Gnl e nel 2021 potrebbe superare gli attuali ritardi legati alla carenza di infrastrutture di approvvigionamento.

Sul fronte del biometano gli operatori del settore hanno denunciato i problemi dal lato dell'offerta e della domanda, chiedendo incentivi a favore di una fonte disponibile e sostenibile in cui l'Italia ha una posizione leader. Il salone è stata anche l’occasione per fare il puto sull’idrogeno, considerato tra i più importanti vettori per la piena decarbonizzazione dei trasporti e dell’industria.

