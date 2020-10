Allarme Covid, gli italiani pensano ad un Natale in casa e senza parenti. Il sondaggio

22 ottobre 2020 a

a

a

A Natale il 66 per cento degli italiani resterà a casa. E' il risultato di un sondaggio di Emg Acqua presentato nella puntata di Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Rai 3. Soltanto il 26 per cento sostiene che trascorrerà le feste insieme ai propri parenti e appena il 5 per cento annuncia che andrà in vacanza. La maggior parte degli italiani teme un nuovo lockdown. E' il 73 per cento a credere che il Paese si fermerà nuovamente in maniera decisa. Il 23 per cento invece su questo aspetto è molto scettico. Solo il 4 per cento degli intervistati preferisce non rispondere sul tema.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.