Bonus bebè e asili nido estesi al 2021, confermato anche il congedo di paternità

Per il 2021 "sarà confermata la proroga del congedo obbligatorio di paternità con la durata di 7 giorni, già in vigore nel 2020" e confermata anche per l’anno prossimo "l’assegno di natalità", il cosiddetto bonus bebè. È quanto emerge da una bozza del Documento programmatico di bilancio (Dpb). Gli effetti finanziari di queste misure pesano nel 2021 per 0,005% del Pil e per 0,004% del Pil nel 2022. "Verrà esteso inoltre al 2021 il sostegno alle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche", si legge ancora nella bozza del Documento programmatico di bilancio (Dpb).

