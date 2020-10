Che tempo che fa, il ministro Gualtieri: "Licenziamenti? No, più assunzioni"

18 ottobre 2020 a

a

a

Proteggere i posti di lavoro. E' questo uno degli obiettivi principali del governo. Lo ha detto il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio. "Non vogliamo che ci siano più licenziamenti - ha detto - Le nostre previsioni sono di un aumento delle assunzioni, aspetto su cui il governo investe molto". Gualtieri ha aggiunto che "il blocco dei licenziamenti era già a esaurimento da novembre, con questa manovra abbiamo deciso di prolungarlo sicuramente fino alla fine dell'anno". Il governo inoltre ha avviato un dialogo con i sindacati per vedere come collegarlo all'evoluzione della pandemia.

