Banca Mps, le filiali aperte su appuntamento. Le nuove strategie anti Covid di Banca Monte dei Paschi

Banca Mps, nuove misure per garantire l'apertura degli sportelli ma anche per cercare di limitare la diffusione del Covid 19. E' lo stesso Monte dei Paschi di Siena a spiegare che da lunedì 19 ottobre, le filiali saranno accessibili tutti i giorni, ma soltanto su appuntamento. La misura era stata già adottata a marzo e torna attuale per tutelare la salute dei clienti e dei dipendenti. Le filiali di Banca Mps, tra l'altro, continueranno a garantire i servizi bancari e saranno sempre contattabili via mail e per telefono. I clienti, inoltre, possono utilizzare le App e il Digital Banking con cui è possibile consultare i propri rapporti ed effettuare tutte le operazioni bancarie a distanza. Gli operatori della banca rispondono, infine, al numero verde 800.41.41.41 disponibile dall'Italia e al numero +39 0577.382999 per chi chiama dall'estero.



