Covid, appello della Cna al governo: "Evitare la nuova chiusura per estetiste e parrucchieri"

Occorre assolutamente evitare una nuova chiusura per gli acconciatori e i centri estetici. Nuove restrizioni rischiano di compromettere le imprese e acuire ancora di più il fenomeno dell'abusivismo. Lo sostiene la Cna ricordando che proprio l'abusivismo è "in continua espansione" nei settori del servizio alla persona. Dati recenti confermano il dilagare del fenomeno che secondo l'associazione "mette a repentaglio la salute dei cittadini e la tenuta degli operatori che rispettano le regole, tanto più in questa fase di emergenza sanitaria nell’assicurare l’osservanza dei protocolli". Cna chiede al governo di evitare "la possibilità di una seconda chiusura delle imprese del settore che dimostrano quotidianamente di operare con il massimo rispetto e rigore delle norme e dei protocolli di sicurezza e sono disponibili a confrontarsi con le istituzioni per individuare soluzioni più efficaci".

