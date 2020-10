Trasporti, nuova compagnia aerea si chiamerà Alitalia Ita

10 ottobre 2020 a

Si chiamerà Alitalia Ita (Italia trasporto aereo spa) la nuova compagnia, che nasce con il decreto firmato oggi. Un nuovo nome per Alitalia, nata come Alitalia Lai e poi ribattezzata Alitalia Cai con la privatizzazione del 2008, con i ’capitani coraggiosì e poi diventata Alitalia Sai, con l’arrivo degli arabi di Etihad nel 2014, poi finita in amministrazione straordinaria nel maggio del 2017. "Inizia una nuova storia. Nasce la compagnia aerea di bandiera che dovrà giocare un ruolo da protagonista sul mercato europeo e internazionale. Un’operazione industriale al servizio del Paese, che valorizzerà le competenze e le professionalità italiane, sosterrà la competitività delle nostre imprese e il turismo. Un investimento per un futuro con più Italia nel mondo" così su Facebook la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo la firma del decreto di costituzione della Newco per il trasporto aereo

