Banca Mps, il ministero non riesce a trovare il partner. Probabile che rimandi l'uscita dal capitale sociale

09 ottobre 2020 a

a

a

Banca Mps soffre in borsa. Il ministero del Tesoro continua la sua ricerca del partner del futuro, ma sembra un'operazione sempre più difficile e il titolo accusa. Spunta persino l'ipotesi che lo stesso Mef decida di rimandare l'uscita dal capitale di Monte dei Paschi di Siena. Oltre ad aver corteggiato prima Unicredit, poi Credit Suisse, non interessati all'operazione, a dire no è stato anche Banco Bpm e ci sarebbero stati contatti pure con Credit Agricole: stesso risultato degli altri. In Francia non sembrano interessati ad una operazione del genere. Una situazione, dunque, sempre più complessa che, appunto, starebbe facendo riflettere il ministero del Tesoro sull'ipotesi di rinviare l'uscita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.