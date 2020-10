Bonus bancomat e carte di credito, zero commissioni per i pagamenti fino a cinque euro. Pronto l'accordo

08 ottobre 2020 a

a

a

Niente commissioni sui micro-pagamenti fino a cinque euro che avverranno con carte di credito e bancomat. Fonti del governo confermano, scrive l'agenzia Ansa, che sarebbe pronto un protocollo per garantire i commercianti. Ci sarebbe la massima volonta di tutti di aderire, su base volontaria, per incentivare i pagamenti digitali. E' il meccanismo su cui si basa il cashback che dovrebbe partire il primo dicembre e che permetterà ai cittadini di ottenere un bonus economico. In relazione agli importi superiori, sino a 10-25 euro, ci sarebbe la disponibilità a ridurre o azzerare le commissioni, ma ci si affiderà alla libera iniziativa e quindi non occorre un protocollo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.