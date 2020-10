Banca Mps, e se finisse in mano ai francesi? Il ministero del Tesoro sonda Credit Agricole

07 ottobre 2020 a

Il ministero del Tesoro allarga lo sguardo per il futuro di Banca Mps e sonda anche in Francia. E' il Messaggero a riportare la notizia secondo cui per il rilancio di Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui il ministero deve cedere le quote, siano stati avviati colloqui con il Credit Agricole, dopo quelli con Unicredit. I francesi hanno avuto contatti particolarmente intensi con Banco Bpm e forse non si aspettavano un ragionamento su Banca Monte dei Paschi. Avrebbero quindi preso tempo con il ministero del Tesoro, sempre secondo quanto riporta il Messaggero. La questione Mps sta comunque entrando nel vivo.

