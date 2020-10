Vini e liquori, crollo dei consumi nel 2020: -28% e -33% la previsione di chiusura

01 ottobre 2020 a

a

a

Settore vitivinicolo e bevande alcoliche ancora in sofferenza nell’ultimo trimestre del 2020. Si prevede per i vini una chiusura del 2020 pari al -28%, un crollo decisamente importante dunque per uno dei prodotti di punta del mercato italiano a livello anche internazionale. Per la categoria spirits (liquori) si stima una previsione di chiusura del 2020 pari addirittura al -33%. Lo scenario emerge dallo studio previsionale che Federvini ha affidato alla società di analisi TradeLab e l’ultima rilevazione, purtroppo ancora pesantemente negativa, si riferisce agli inizi di settembre. Un anno da dimenticare pertanto anche, se non soprattutto, dal punto di vista economico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.