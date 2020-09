Bollette, arriva la stangata su luce e gas. Ma le famiglie italiane nel 2020 spenderanno meno del 2019

29 settembre 2020 a

Per le famiglie italiane arriva puntuale la stangata su luce e gas. L'Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha infatti annunciato un rialzo per l'elettricità del 15.6% e per il gas dell'11.4%. La spiegazione è che l'aumento a doppia cifra segue quelli che erano stati i forti cali del secondo trimestre 2020 (luce -18.3% e gas -13.5%) e il contrastato andamento del terzo trimestre (+3.3% e - 6.7%). La ripresa delle attività economiche e dei consumi causano il rimbalzo dei prezzi che tornano vicini ai livelli pre Covid. Nonostate i rialzi secondo Arera nel 2020 le famiglie italiane godranno di un risparmio complessivo rispetto al 2019 di 207 euro.

