Truffa della connessione internet, attenzione alla telefonata del falso aumento

Attenzione alla truffa della connessione internet che negli ultimi giorni è sempre più frequente. Un operatore contatta telefonicamente un utente e gli annuncia che la compagnia con il quale è abbonato per la connessione ad internet ha deciso un aumento del 30% a partire dalla successiva bolletta a causa di una riorganizzazione aziendale oppure per un potenziamento del servizio. Ovviamente si tratta di una telefonata che spesso e volentieri solleva le proteste dell'utente, ma l'operatore replica sostenendo che si tratta di una decisione che riguarderà tutti gli abbonati e che non è possibile cambiare le cose, comunque l'utente sarà richiamato nei giorni seguenti. Entro breve, però, viene contattato da un altro operatore che gli propone un contratto apparentemente più vantaggioso con altra compagnia. E' una truffa che era stata utilizzata parecchio anche nel periodo del lockdown. Il consiglio è contattare sempre il proprio operatore per le verifiche del caso.

