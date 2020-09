Pensioni, il premier Giuseppe Conte dice stop a Quota 100: "Non sarà rinnovata"

26 settembre 2020 a

Addio Quota 100. E' il presidente del consiglio Giuseppe Conte a mettere un punto su quello che è stato ed è un vero e proprio cavallo di battaglia della Lega. La legge per permettere di anticipare il pensionamento rispetto alla riforma Fornero, era stata approvata dal governo M5S-Lega, ma ora il premier annuncia che non ci sarà alcun rinnovo. "Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all'ordine del giorno il rinnovo". Questa la sua dichiarazione al Festival dell'economia di Trento. E' facile immaginare che la Lega sulla vicenda solleverà un polverone.

