Mars Italia lancia le nuove tavolette di cioccolato. Ecco le M&M's

Mars Italia lancia le nuove tavolette di cioccolato M&M’s, già disponibili nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il prodotto sarà in vendita in tutte le maggiori insegne della grande distribuzione organizzata, nello store online e nel canale travel. Mars in una nota ufficiale spiega che grazie alle nuove tavolette arricchisce la sua offerta con un prodotto che offre ben quattro varianti per catturare tutti i palati: arachidi (165gr), nocciole (165gr), riso soffiato (150gr) e choco (165gr). Ogni tavoletta racchiuderà i personaggi simbolo delle ormai celebri lenti colorate: Red, Yellow, Brown e Orange. Per i golosi di Mars si tratta di una tentazione in più.

