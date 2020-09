Vodafone lancia il modem di ultima generazione. I vantaggi

18 settembre 2020 a

Una nuova offerta Wi-Fi. E' quella di Vodafone che presenta sul mercato Vodafone Wi-Fi 6 Station. E' un modem di ultima generazione. Una nota spiega che è completamente ripensato nel design e completo delle più recenti innovazioni tecnologiche per offrire ai clienti prestazioni superiori e una gestione ottimizzata dei dispositivi connessi. Secondo l'operatore il cliente potrà beneficiare di una connessione fino a quattro volte più veloce rispetto a un modem standard, di una migliore copertura in casa con otto antenne integrate, di una batteria di maggiore durata e di ancor più stabilità ed efficienza del segnale per gestire fino a 120 device.

