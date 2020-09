Sondaggio a Piazza Pulita, è peggiorata la situazione economica per tre italiani ogni dieci

17 settembre 2020 a

A causa dell'emergenza Coronavirus situazione economica peggiorata per quasi tre italiani su dieci. E' quanto si evince da un sondaggio che è stato illustrato durante la puntata di Piazza Pulita, in onda su La7. Secondo lo studio Index Research, la situazione economica rispetto allo scorso anno è rimasta uguale per il 56.3 per cento degli italiani. E' peggiorata, però, per il 29.4 per cento.

Soltanto per il 4.9 per cento è invece migliorata (ha preferito non rispondere al sondaggio il 9.4 per cento). Un dato estremamente preoccupante che tra l'altro rischia di peggiorare nei prossimi mesi quando potrebbero emergere ulteriori difficoltà.

