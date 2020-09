Evento Apple, a ottobre i nuovi iPhone. Intanto arriva il servizio Apple One

15 settembre 2020 a

Il nuovo iPhone12? Bisognerà aspettare il mese di ottobre. Nel classico Evento Apple di settembre (oggi 15), come ampiamente previsto dai rumors, il protagonista non è stato l'attesissimo nuovo smartphone dell'azienda di Cupertino. L'emergenza Covid ha ritardato la sua uscita, probabilmente anche perché l'azienda ha voluto legare al prodotto funzioni anti Covid. Bisognerà aspettare ancora. Sono stati presentati il nuovo Apple Watch serie sei ed altri strumenti della linea iPad. Durante l'evento è stata annunciata anche una novità sul fronte servizi. Arriva Apple One: Music, Tv+, Arcade e iCloud a 14,95 euro al mese a persona (oppure 19,99 per la famiglia). Con una versione che include, nei Paesi dove sono disponibili, anche News+ e Fitness+, oltre a 2 TB di spazio iCloud a 29,99 euro al mese.

