Evento Apple, nuovi iPad dell'azienda di Cupertino: caratteristiche e prezzi

Non solo Apple Watch serie 6. Nel classico evento Apple di settembre, l'azienda di Cupertino presenta anche un nuovo iPad. Si tratta di un iPad base di ottava generazione. Il tablet è studiato in particolare per il mercato Educational, preziosa la compatibilità con la Apple Pencil e con le nuove tastiere. Grandi vantaggi dal nuovo sistema in arrivo. Tra le novità che sono state annunciate c'è Scribble che permette di trasformare il testo scritto con la Apple Pencil in testo digitale. Prezzo di partenza 329 dollari che scende sotto i 300 grazie alle politiche educational della Mela. Prezzo di partenza 389 euro.

Totalmente nuovo anche iPad Air. Scocca colorata, Magic Keyboard e Pencil dei più potenti iPad Pro. Display Retina da 10,9 pollici, accesso con impronta digitale nel tasto Power. All’interno il chip A14 Bionic che dovrebbe finire dentro gli iPhone 12. Fotocamera da 7 MegaPixel. Prezzo di partenza 669 euro.

