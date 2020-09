Evento Apple, ecco il nuovo Apple Watch: le caratteristiche (anche anti Covid) e prezzi

15 settembre 2020 a

Via streaming e in assenza di giornalisti causa Covid, in diretta da Cupertino l'evento Apple per la presentazioni di nuovi prodotti. E' stato il ceo Tim Cook a dare il benvenuto alle centinaia di migliaia di persone che hanno seguito la diretta. Di solito a settembre vengono presentati i nuovi iPhone, stavolta la partenza è stata con l'Apple Watch. Nel video iniziale alcune persone che grazie all'orologio hanno visto la loro vita cambiare in meglio o addirittura salva per le funzioni legate alla salute. La serie 6 diventa il top di gamma. Colori innovativi e funzioni particolari, la prima è la capacità di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue, valore reso particolarmente importante dal maledetto Coronavirus. Tra le nuove funzioni c'è Family Setup: potrà usare un Apple Watch anche chi non possiede un iPhone. Una funzione pensata per bambini e nonni che sotto certi aspetti possono essere tenuti sotto controllo. Tra le caratteristiche anche controllo della qualità del sonno e soprattutto attività sportiva e verifica delle funzioni vitali al centro dello strumento. Il Series 6 verrà affiancato dal nuovo SE, con un prezzo di partenza considerato più accessibile: 279 dollari. I prezzi: Apple Watch Series 6: da 399$; Apple Watch SE: da 279$

