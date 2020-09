Apple presentazione in corso, ecco i nuovi prodotti dell'azienda di Cupertino

15 settembre 2020 a

Annunciati da diverse settimane, oggi 15 settembre vengono presentati i nuovi prodotti della Apple. E' in corso la diretta che può essere seguita cliccando qui. La Apple non ha specificato di quali prodotti si tratta. C'è molta attesa per il nuovo iPhone, ma sembra quasi certo che si tratterà di altro. Di sicuro il nuovo orologio realizzato dall'azienda di Cupertino e che era particolarmente atteso dagli appassionati. Per molti l'Apple Watch è diventato un prodotto indispensabile, soprattutto per alcune attività quotidiane. Secondo i rumors il nuovo orologio avrà caratteristiche particolari e altamente innovative. Soltanto qualche minuto ancora e si capirà di cosa si tratta.

