Tasse e contributi, arriva la stangata: da mercoledì a fine mese ben 270 scadenze

Tasse e pagamenti. Sarà un periodo particolarmente difficile quello che inizierà lunedì 14 settembre, per i contribuenti italiani. Considerati i versamenti prorogati a causa dell'emergenza Coronavirus e le scadenze previste dal normale calendario, da mercoledì 16 fino alla fine del mese di settembre saranno ben 270 le scadenze di quella che è una vera e propria giungla fiscale. In particolare Iva, contributi previdenziali, Ires, Irap, Irpef. La giornata più complessa sarà proprio quella di mercoledì 16 quando sono in programma 187 versamenti e la presentazione di due comunicazioni e tre adempimenti. Tra i 187 versamenti sono tredici quelli che erano stati sospesi per il Covid. I dati sono della Cgia.

