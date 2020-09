Le mascherine fanno crollare le vendite del rossetto. Dati drammatici in Francia

09 settembre 2020 a

Il mercato del trucco per il viso in drammatico calo a causa delle mascherine. In particolare il rossetto e soprattutto in Francia dove l'uso dei dispositivi di protezione è obbligatorio anche all'aperto. I primi otto mesi del 2020 fanno registrare una diminuzione delle vendite intorno al 17% secondo l'Istituto Nielsen. Tra marzo e maggio, con il lockdown, vero e proprio crollo: -53.4%. Nelle ultime settimane fondotinta e creme sono intorno al -10%. Il rossetto, impossibile da usare senza sporcare la mascherina, è stato addirittura al -75% durante il lockdown e attualmente perde il 26.5%. Bene soltanto i trucchi per gli occhi: +0.2% rispetto all'anno scorso.

