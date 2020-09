Apple, evento il 15 settembre: nuovi iPhone oppure altri prodotti?

09 settembre 2020 a

La Apple ha annunciato un evento speciale per il 15 settembre. Avviene tutte le volte che presenta nuovi prodotti e quindi c'è grande fermento tra clienti, fan e investitori. Non è ancora chiaro cosa verrà ufficializzato, ma dai rumors non dovrebbe trattarsi delle nuove versione dei telefoni iPhone, visto che a luglio l'azienda aveva parlato di un ritardo di alcune settimane rispetto alla normale sequenza temporale.

E' più probabile che si tratti di Apple Watch e iPad, dunque, di cui solitamente proprio a settembre vengono annunciate le nuove versioni. Ma c'è anche chi è convinto che Apple abbia recuperato il ritardo in fase di produzione e l'evento servirà proprio per presentare i nuovi iPhone. L'azienda non ha fornito dettagli, si è limitata solo ad ricordare che l'evento sarà trasmesso in streaming sul suo sito web.

