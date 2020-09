Bonus per chi paga con bancomat e carte di credito: il piano del governo. Ipotesi rimborsi fino a 300 euro

08 settembre 2020 a

Bonus per i pagamenti con bancomat e carte di credito: l'idea del governo è quella di istituirlo a partire dal primo dicembre. L'obiettivo del cashback è soprattutto ridurre al massimo l'evasione fiscale. Per farlo l'esecutivo pensa alla restituzione di una cifra annua (a chi paga con la moneta elettronica) che potrebbe arrivare sino a 300 euro. Il bonus è allo studio del ministero dell'Economia. Secondo i rumors dovrebbero essere almeno due i parametri da rispettare per accedere al bonus: una soglia di spesa ed un numero minimo di operazioni ogni anno. La restituzione sarebbe del 10% della spesa ma forse con un tetto di 3.000 euro, quindi un cashback di 300. Il pagamento in contanti dovrebbe scendere sotto i duemila euro fino al 31 dicembre 2021 e sotto i mille a partire dal primo gennaio del 2022.

