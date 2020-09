Stangata d'autunno per le famiglie. Ecco quanto dovranno spendere tra settembre e novembre

08 settembre 2020 a

Stangata d'autunno per le famiglie italiane. Federconsumatori ha anticipato all'agenzia AdnKronos uno studio sulla spesa media che dovranno affrontare i nuclei familiari, spesa che si avvicina ai 2.500 euro. Secondo l'associazione, numerose uscite metteranno a dura prova i bilanci familiari, considerato che alcuni pagamenti sono stati rinviati per la pandemia da Coronavirus, le bollette poi fanno registrare aumenti. Occorre inoltre considerare il rientro a scuola che quest'anno costerà di più, in particolare dal punto di vista dei trasporti. Non solo: chi è in smart working dovrà affrontare spese maggiori per il riscaldamento in casa.

Questa nel dettaglio la tabella della stangata settembre-novembre anticipata da AdnKronos: scuola (libri, dizionari, parte del corredo) 844,20 euro; trasporto da e per la scuola 113,10 euro; bollette (acqua, luce, gas, telefonia) 612,85 euro; Tari (seconda rata) 159,50; riscaldamento (prima rata) 238,80; visite e checkup rimandati in primavera-estate 524,90. Il totale è 2.493,35 euro.

