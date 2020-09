Bonus bici, ancora un rinvio: rimborsi rimandati a novembre. Ecco perché

01 settembre 2020 a

a

a

Ancora un rinvio per il bonus bici. La pubblicazione del portale per chiedere il rimborso, slitta di nuovo. Questa volta a inizio novembre. E' il Sole 24Ore a dare la notizia e spiegare che l'ennesimo stop è dovuto a quello che può essere definito un rallentamento amministrativo. Risolto il lungo braccio di ferro tra i ministeri sulle modalità di richiesta del rimborso, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale occorreva il via libera della Conferenza unificata Stato-Regioni. Nella seduta del sei agosto, però, la questione non è stata presentata all'ordine del giorno. Ma non è solo una questione burocratica. Secondo il quotidiano economico, ci sarebbe anche la volontà del ministero dell'ambiente di lanciare il portale soltanto quando saranno disponibili tutti i 210 milioni stanziati. L'incentivo è di massimo 500 euro e copre fino al 60% della spesa per l'acquisto di bici, monopattini elettrici, ebike (acquisti dal 4 maggio al 31 dicembre).