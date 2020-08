Meno ore di lavoro, stesso stipendio: il progetto del governo

26 agosto 2020 a

Lavorare meno, ma prendere lo stesso stipendio. E' uno dei progetti a cui sta lavorando il governo, per consentire nuove assunzioni di giovani con il sostegno dei fondi europei. A riportare la notizia è l'agenzia AdnKronos secondo cui potrebbe essere una delle ipotesi su cui stanno studiando la maggioranza e il governo nell'ambito del pacchetto Lavoro. La misura "crea-occupazione" prevede la riduzione delle ore di lavoro, ma garantisce che il salario resti invariato grazie al programma anti-disoccupazione Sure. Anche la Francia e la Germania starebbero lavorando alla stessa soluzione. In pratica facendo seguito alla richiesta di assistenza finanziaria di uno Stato membro, la Commissione Ue verificherebbe la portata dell'aumento della spesa pubblica direttamente connesso all'istituzione o all'estensione di regimi di riduzione dell'orario lavorativo. Si possono prevedere misure analoghe anche per i lavoratori autonomi.