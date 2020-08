Reddito di cittadinanza, la data del pagamento di agosto 2020

26 agosto 2020 a

Reddito di cittadinanza, l'Inps ha disposto il pagamento del mese di agosto 2020 entro giovedì 27 agosto. Ma i primi accrediti ai circa 2,9 milioni di beneficiari sono arrivati da lunedì 24. Come ormai noto, nel mese in corso vengono pagate le domande presentate il mese precedente, che vengono poi trattate dal giorno 15 del mese successivo, durante il quale Poste Italiane cura la distribuzione delle carte con già accreditata la somma spettante. La media dell'importo erogato è pari a poco più di 500 euro, anche se la misura non può superare i 980 euro mensili per un massimo di 18 mesi consecutivi, poi eventualmente rinnovabili per altri 18.