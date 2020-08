Stangata per le auto diesel, verso un aumento del prezzo del gasolio? Presto potrebbe costare come la benzina

19 agosto 2020 a

Il prezzo del gasolio potrebbe crescere ancora. E' il Messaggero ad occuparsi della vicenda, riportando in un articolo sul suo sito voci secondo cui potrebbe esserci un ulteriore aumento del prezzo del carburante diesel che alla fine dovrebbe raggiungere quello della benzina. Attualmente il gasolio costa tra 1,3 e 1,6 euro al litro, anche se negli impianti autostradali spesso supera i due euro. L'aumento dell'accise per equipararlo alla benzina potrebbe permettere allo stato di incassare circa 5 miliardi l'anno. Ovviamente è probabile che automaticamente si ridimensionerebbe l'acquisto di autovetture a gasolio. E' vero che in altri Paesi benzina e gasolio hanno lo stesso costo alla pompa, ma si tratta di prezzi notevolmente ridotti rispetto a quelli italiani.