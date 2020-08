Brooks Brothers, Del Vecchio vende e l'azienda torna americana. Affare da 325 milioni di dollari

12 agosto 2020 a

Ci sono gli acquirenti per Brooks Brothers, la storica azienda americana di abbigliamento che al momento è di proprietà di Claudio Del Vecchio. Authentic Brands Group e Sparc Group hanno aumentato la loro offerta sino a 325 milioni di dollari e sono stati selezionati per concludere l'operazione. Una transazione che, spiega una nota, terrà conto della continuità aziendale e del portafoglio dei titoli di proprietà intellettuale. Sparc continuerà a gestire almeno 125 punti vendita. Per la conclusione dell'accordo occorrono l'approvazione del Tribunale e il soddisfacimento delle abituali condizioni di chiusura, compresa l'approvazione delle autorità. L'udienza decisiva è in programma il 14 agosto e la cessione dovrebbe avvenire entro fine mese. A mettere in ginocchio Brooks Brothers, l'azienda delle camicie dei vip, è stato il Coronavirus. Sparc Group e Authentic Brand, sono due aziende di primissimo piano. La prima progetta, acquista, produce, commercializza e distribuisce abbigliamento e accessori praticamente in tutto il mondo. La seconda è una società attiva nella gestione e sviluppo del marchio.