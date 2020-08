E' morto Alberto Bauli, è stato per 25 anni il re del pandoro

11 agosto 2020 a

E' morto Alberto Bauli. Avrebbe compiuto ottanta anni il prossimo 5 settembre. Per oltre 25 è stato presidente del gruppo che nel 1922 era stato fondato dal padre Ruggero e che è diventato famoso in particolare per la realizzazione del pandoro. Il gruppo attualmente è leader italiano della produzione proprio dei pandori e dei dolci da ricorrenza. Nel 2006, sotto la sua guida, l'azienda aveva acquisito il biscottificio Doria e nel 2009 aveva rilevato da Nestlè i prdotti da forno commercializzati con i marchi Motta e Alemagna. Nel 2013, infine, era stata la volta della Bistefani. Per alcuni anni è stato anche consigliere del Banco Popolare.