Decreto legge di agosto, bonus consumi anche per arredi e calzature

03 agosto 2020 a

Un bonus da due miliardi per spingere i consumi di bar e ristoranti, e forse anche per abbigliamento ed elettrodomestici, per dare forza al rimbalzo dell’economia. Potrebbe riguardare anche i settori arredamento e calzature. Il bonus potrebbe essere ricevuto sotto forma di una card o come un rimborso direttamente al contribuente. L'unica certezza è l'obiettivo di voler premiare le spese effettuate con pagamenti tracciabili, con carte e bancomat.

La misura varrebbe cinque mesi, da agosto fino a dicembre. È questo il quarto pilastro del decreto da 25 miliardi, atteso probabilmente per giovedì, che si somma al capitolo lavoro (cassa integrazione selettiva e decontribuzioni per le assunzioni), al fisco (blocco fino a novembre dell’invio delle cartelle esattoriali e rateizzazione tasse sospese), agli interventi per enti locali e scuola.