Romano Prodi ad Agorà: "Va cambiata faccia al sistema produttivo. Dobbiamo fare come la Francia"

31 luglio 2020 a

Romano Prodi ospite di Agorà Estate, la trasmissione del mattino di Rai3 condotta dal giornalista umbro Roberto Vicaretti. "Questa è una sfida vera. Di quelle mortali. Dobbiamo approfittare delle risorse per salvare il paese. Negli ultimi anni il Paese si è addormentato. Bisogna cambiare la faccia al nostro sistema produttivo. finanziare le imprese per migliorare" ha spiegato Prodi collegato in diretta.

E ancora: "Bisogna rifare politica industriale e economica. Lo Stato dovrebbe entrare in partecipazione con le aziende, ad esempio negli alberghi facendoli gestire ai privati. Dobbiamo fare come i Francesi, Lo Stato aiuta le imprese e ne tiene una piccola partecipazione per evitare che queste dopo aver ricevuto gli aiuti possano cadere in mano a stranieri".