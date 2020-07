Bonus bici, ora c'è il rischio del click day. Vendite in forte aumento

20 luglio 2020 a

Bonus Bici, trovato l'accordo ora resta forte il rischio del click day e cioè che ci sia un vero e proprio assalto nel momento in cui il portale sarà online con le indicazioni. Il timore è che resti senza aiuto chi ha già effettuato l'acquisto. E' quindi probabile che venga data precedenza a chi ha già comprato il mezzo. Dovrebbe restare in attesa, invece, chi si registra per ottenere il voucher. A disposizione ci sono 210 milioni di euro ma potrebbero non essere sufficienti. Stando alle stime, infatti, nelle prime settimane dopo la fine del lockdown, le vendite delle bici "normali" avrebbero subito una impennata del 60%, quindi 130 milioni già prenotati. Vanno aggiunti quelli necessari per le e-bike, i monopattini e gli altri mezzi ammessi.