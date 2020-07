Bonus bici, trovato l'accordo. Contributo di 500 euro. Indicazioni in Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni

20 luglio 2020 a

Bonus bici, finalmente trovata l'intesa tra il ministro dell'Ambiente e quello dei Trasporti. Il contributo è sino a 500 euro e vale anche per i mezzi a pedalata assistita e quelli elettrici (monopattini, hoverboard e segway). Per avere diritto al bonus, compreso nel decreto legge Rilancio, sarà sufficiente lo scontrino parlante. Il documento specifica il tipo di bene acquistato e riporta il codice fiscale del compratore. Insomma come lo scontrino rilasciato in farmacia con la presentazione della tessera sanitaria. I consumatori continuano ad attendere che il portale del ministero dell'Ambiente dia concretezza alla misura. Il decreto Rilancio è stato convertito dal Parlamento, i fondi aumentati sino a 210 milioni ma l'applicazione ancora non è chiara. Restano da capire i tempi. Trovato l'accordo occorre la vidimazione finale del testo da Mef e Conferenza unificata. Il ministero dell'Ambiente spera di arrivare in Gazzetta Ufficiale entro una decina di giorni. Da quel momento ne servirebbero 60 per il portale, ma l'obiettivo è riuscirci entro un mese.