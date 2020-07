Banca Mps, nuovo manager nel centro Italia. Dimitri Bianchini: "Cresceremo in Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna"

07 luglio 2020 a

Banca Mps: cambio al vertice dell’area territoriale Centro e Sardegna di Monte dei Paschi di Siena. Dimitri Bianchini è stato nominato nuovo general manager dell’area con sede a Roma e, dopo aver guidato per oltre 2 anni l’area Toscana: ha già assunto l'incarico. Bianchini, 49 anni, toscano, ha percorso tutta la sua carriera in Banca Mps dove lavora dal 1997. Il manager ha ricoperto vari ruoli all’interno della Rete commerciale, prima in filiale, poi nelle direzioni delle strutture di coordinamento territoriale. Dal 2011 ha ricoperto incarichi di responsabilità nella programmazione commerciale dell’area Toscana, dal 2014 è stato nominato direttore territoriale mercato delle province di Prato e Pistoia e l’anno seguente direttore commerciale retail della Toscana. Nel 2018 gli è stata affidata l’area Toscana come general manager. "L’area Centro e Sardegna rappresenta una sfida che raccolgo con orgoglio, un territorio composto da regioni diverse fra loro e per questo ricche di opportunità", ha commentato Dimitri Bianchini. Sono certo che tutti insieme potremo disegnare un futuro di crescita per contribuire allo sviluppo della Banca in Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna". L’area territoriale Centro e Sardegna comprende 233 filiali, 9 direzioni territoriali retail, 3 direzioni territoriali corporate (con 16 centri specialistici corporate, enti e PMI), 2 direzioni territoriali private (con 1 centro family office e 8 centri private).